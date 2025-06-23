ظهرت لأول مرة في الملاعب، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا

كأس العالم للأندية ، كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد مع باتشوكا المكسيكي في مباراة كأس العالم للأندية.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية: اليوم، حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا قام بحركة جديدة في كرة القدم، وهي إشارة إلى أنه سمع هتافات عنصرية، وظل يُشير بهذه الحركة حتى تتوقف الهتافات.

وتابع: إذا استمرت الهتافات، يتوجه الأمن إلى كاميرات الملعب ويتم استبعاد الأشخاص الذين قاموا بهذه الهتافات.

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 3-1 على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

مباراة ريال مدريد وباتشوكا

سجل هدف ريال مدريد الأول اللاعب بيلينجهام في الدقيقة 35 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أردا جولير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

جدير بالذكر أن أسينسيو مدافع ريال مدريد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 7 بعد تدخله على مهاجم باتشوكا من الخلف وهو يتوجه إلى انفراد تام بمرمى كورتوا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة من تعادل وانتصار بينما ودع باتشوكا المسابقة بالخسارة في مباراتين.

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: جارسيا - هاوسن - أسينسيو - ترينت

في خط الوسط: بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي

في خط الهجوم: فينيسيوس - جونزالو - جولير

مشاهدة مباراة ‎ريال مدريد وباتشوكا

ومن الممكن مشاهدة مباراة الريال ضد باتشوكا عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

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