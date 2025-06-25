الاجتماع تم في باريس، الهلال السعودي يقترب من إنجاز صفقة نجم ميلان

توجه الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم نادي ميلان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن يلتقي بممثلين عن إدارة الهلال السعودي للتوقيع على عقود انتقاله للفريق السعودي.

ثيو هيرنانديز يقترب من الهلال السعودي

ونشر الدولي الفرنسي، صورة من رحلة خاصة اليوم الأربعاء، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يصل ثيو هيرنانديز إلى باريس لتوقيع عقده مع ناديه الجديد الهلال السعودي.

وفشل ميلان وثيو في التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد لما بعد عام 2026، لذلك قبل الروسونيري عرض الهلال، الذي تجاوز 30 مليون يورو، بما في ذلك الإضافات.

وكان ثيو قد دخل في محادثات مع أتلتيكو مدريد أيضًا، لكن عرض الروخيبلانكوس لم يكن بنفس قيمة عرض الهلال، لذلك لم يقبل الروسونيري عرضهم.

وأكد إيجلي تاري، المدير الرياضي لنادي ميلان، عن رغبة ثيو في خوض تحديات جديدة، وأن الروسونيري تفاوض مع الزعيم السعودي بالفعل لحسم الصفقة.

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