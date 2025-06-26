إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

شهد طريق 36 الحربي بمحافظة الإسماعيلية، حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بالقرب من منطقة مزارع العنب، تحديدًا بين مفارق البعالوة ومفارق التل الكبير، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

إخطار بالحادث من مرفق الإسعاف

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق 36 الحربي في الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

وعلى الفور، انطلقت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصلت خلال دقائق قليلة، وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

والمصابون هم "إبراهيم محمد أحمد عامر، 19 عامًا ويقيم في بلبيس، وأصيب باشتباه كسر في الذراع الأيمن إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبد الوهاب، 25 عامًا، من بلبيس، بكدمات وسحجات دون كسور، وصلاح السيد أحمد أبو الليل، 35 عامًا، من الحسينية، لإصابة بالغة تمثلت في اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكسور بالعمود الفقري، وتم تصنيفه من قبل الطاقم الطبي كحالة طارئة، ووائل أحمد محمد عبد الواحد، 50 عامًا من بلبيس، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، بالإضافة إلى مؤمن وائل أحمد محمد، 16 عامًا، من نفس المدينة، والذي أصيب إصابات مشابهة.

كما أُصيب " زغلول منصور منصور، 55 عامًا، من بورسعيد، بخلع في مفصل الكتف اليمنى. كما أُصيب أحمد السيد أحمد عبد الفتاح، 43 عامًا، من بورسعيد أيضًا، بكدمات في الرأس مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

بالإضافة إلى الطفلة يارا عبد العظيم مصطفى، 8 سنوات، من الحسينية، والتي تعرضت لكدمات في الصدر واشتباه ارتجاج، وتم التعامل مع حالتها كأولوية أولى نظرًا لصغر سنها. كذلك، أُصيب حسنين محمود حسن أبو الليل، 39 عامًا، باشتباه كسر في الضلوع، بينما تعرض أحمد السيد عبد البسيط، 29 عامًا، لاشتباه كسر في الضلع الأيسر.

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