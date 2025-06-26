الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤولين إسرائيليين: لا نعرف كمية اليورانيوم المخصب التي دمرت في إيران

المشروع النووي الإيراني،
المشروع النووي الإيراني، فيتو

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن منشآت تخزين اليورانيوم الإيراني تضررت بالقصف الأمريكي والإسرائيلي.


اليورانيوم المخصب في إيران

وأكد المسؤولين الإسرائيليين: لا نعرف كمية اليورانيوم المخصب التي مرت ولا قدرة إيران على الوصول إليه، ولكننا متأكدون نسبيًّا أن إيران لم تتمكن من إخراج اليورانيوم قبل القصف وبعده.
 

مزاعم جيش الاحتلال بشأن المشروع النووي الإيراني

وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن المشروع النووي الإيراني في تقديرهم تلقى ضربة قاصمة وأعيد لسنوات إلى الوراء.

وادعى: حققنا كل أهداف عمليتنا في إيران، وضربنا قدرات إيران الصاروخية ولن نسمح لها بحيازة أسلحة دمار شامل.

وتابع: إنجازاتنا بإيران تحققت بفضل الخديعة والتعاون بين سلاح الجو وكوماندوز على الأرض.

وأضاف عملية القوات الأمريكية في إيران كانت دقيقة وقوية والتنسيق بيننا إستراتيجي.

 

من جانبه، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور في تصريحات حاسمة أن قواته في حالة استنفار كامل، وأن إيران لن تتردد في الرد العسكري المباشر في حال تعرضها لأي استفزاز أو هجوم جديد من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.

 

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: من الممكن أن تبدأ إيران وإسرائيل فصلًا من الصراع  قريبًا، وأعتقد أن ذلك قد يبدأ قريبًا، متابعًا أن إسرائيل وإيران مجهدتان.

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