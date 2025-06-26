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كلب ضال يهاجم المارة بقرية إيبار بالغربية ويعقر 11 شخصا بينهم أطفال

كلب ضال يعقر 11 شخصًا
كلب ضال يعقر 11 شخصًا بقرية "إيبار" في الغربية، فيتو

شهدت قرية إيبار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مساء أمس الثلاثاء حالة من الذعر بين الأهالي بعدما هاجم كلب ضال عددًا من المواطنين، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم أطفال بجروح متفرقة، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعدد بلاغات الأهالي حول تعرض عدد من المواطنين للعقر على يد كلب ضال أثناء سيرهم في شوارع القرية.

على الفور، انتقلت قوة أمنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ، وتم إخطار الوحدة المحلية والطب البيطري للسيطرة على الكلب ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، الذين تلقوا مصل السعار وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن الكلب كان في حالة هياج شديد، وهاجم المارة بشكل عشوائي، ما أثار حالة من الرعب خاصة بين الأطفال وكبار السن، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لشن حملة على الكلاب الضالة بالقرية.

من جانبه، أكد مصدر طبي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة بعد تلقي العلاج، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الطبية الدقيقة تحسبًا لأي مضاعفات محتملة.

وتكثف الأجهزة المحلية والبيطرية جهودها لضبط أي كلاب ضالة بالمنطقة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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