لدعم صندوق تأمين العاملين بالأوبرا، مدحت صالح وعمرو سليم يقدمان حفلا على المسرح الكبير

تحتضن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للنجم مدحت صالح بمشاركة الموزع الموسيقى وعازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في التاسعة مساء الجمعة ٢٧ يونيو على المسرح الكبير ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج باقة من أعمال مدحت صالح التى حققت قاعدة جماهيرية ضخمة منها زي ما هي حبها، بحلم على قدي، حبيبي يا عاشق، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدي، وغيرها إلى جانب مختارات من روائع الطرب التي اعتاد تقديمها بأسلوبه المميز.

ويخصص دخل الحفل لدعم صندوق تأمين العاملين بـالأوبرا وذلك تجسيدًا لجهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم أبنائها في مختلف القطاعات.

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