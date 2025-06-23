نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم أبو زعبل 89

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام عروض نادي السينما ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري الذي تديره رشا الفقي.

يشهد المسرح الصغير في السابعة مساء الأربعاء 25 يونيو الجارى، عرض فيلم (أبو زعبل 89) من إخراج بسام مرتضى ويعقبه لقاء بحضور عدد من صناعه منهم الفنانين محمود مرتضى وسيد رجب ويديره الشاعر زين العابدين فؤاد.



قصة فيلم أبو زعبل 89

يتناول الفيلم قصة حياة المخرج بسام مرتضى وتدور أحداثه حول الابن ذو الخمس سنوات الذي يتذكر رحلته مع والدته لزيارة أبيه في سجن أبو زعبل عام 1989 مسترجعًا الأماكن والمشاعر ليعيد تشكيل الذاكرة المنقوصة وتتوالى الأحداث.

جوائز فيلم أبو زعبل 89

جدير بالذكر أن فيلم أبو زعبل 89 حاز على ٣ جوائز في ختام الدورة الـ ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هي جائزة لجنة تحكيم الفيلم الأفريقي، جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل وجائزة أسبوع النقاد الدولية، كما شارك في العديد المهرجانات الدولية والعالمية، مهرجان ادفا أمستردام الدولي للفيلم الوثائقي، مهرجان سالونيكي الدولي للفيلم التسجيلي، مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، مهرجان فيسباكو الدولي، مهرجان ترو اور فولس للسينما بالولايات المتحدة الامريكية، مهرجان فيدادوك الدولي للشريط الوثائقي.

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