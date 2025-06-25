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خارج الحدود

ترامب يهدد إسبانيا: الناتو وافق على رفع الإنفاق الدفاعي لأعضائه وستدفعون الثمن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن استيائه من الانخفاض النسبي في الإنفاق العسكري الإسباني قبل وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي.


ترامب يهدد إسبانيا

ولفت إلى أن ما قامت به إسبانيا مريع لأنها ترفض الالتزام بدفع 5% من الناتج المحلي لحلف الناتو، وأؤكد أن إسبانيا ستدفع الثمن على المستوى التجاري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “الناتو” قرر أخيرًا رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي لكل دولة، بعد سنوات من مطالبته بذلك.

أمريكا تدفع الثمن الأكبر في حلف الناتو
 

وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تموّل نحو ثلثي ميزانية الناتو، واعتبر أن التعديل في مستويات الإنفاق ضروري لحماية أوروبا من التهديدات.

 

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ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حلف الناتو اسبانيا

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