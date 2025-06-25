ترامب يهدد إسبانيا: الناتو وافق على رفع الإنفاق الدفاعي لأعضائه وستدفعون الثمن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن استيائه من الانخفاض النسبي في الإنفاق العسكري الإسباني قبل وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي.



ترامب يهدد إسبانيا

ولفت إلى أن ما قامت به إسبانيا مريع لأنها ترفض الالتزام بدفع 5% من الناتج المحلي لحلف الناتو، وأؤكد أن إسبانيا ستدفع الثمن على المستوى التجاري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “الناتو” قرر أخيرًا رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي لكل دولة، بعد سنوات من مطالبته بذلك.

أمريكا تدفع الثمن الأكبر في حلف الناتو



وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تموّل نحو ثلثي ميزانية الناتو، واعتبر أن التعديل في مستويات الإنفاق ضروري لحماية أوروبا من التهديدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.