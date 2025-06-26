هل نقلت إيران اليورانيوم من المنشآت النووية المدمرة؟ مدير الطاقة الذرية يعلق

قال رافاييل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نعلم إذا كانت إيران نقلت اليورانيوم من المنشآت النووية التي دمرت أم لا.

من جانبها قالت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد، إن معلومات جديدة تؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل خلال الضربات الأخيرة، نافية صحة التقارير التي تحدثت عن فشل الهجوم.

نفي قاطع للتقارير الصحفية عن فشل الضربة الأمريكية ضد إيران

وأكدت أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن عدم دقة الضربات أو فشلها محض كذب ومعلومات مضللة.

سنوات لإعادة برنامج إيران النووي

وأضافت: أن إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني تستغرق سنوات، ما يعني أن إيران تلقت ضربة إستراتيجية طويلة الأمد.

وكشفت شبكة أكسيوس الأمريكية، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع أعضاء الكونجرس، على خلفية تسريب تقارير تتعلق بنتائج الضربة الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

ترامب يعلن الحرب على مسربي الضربة الأمريكية على إيران

ونقلت الشبكة عن مصادر رفيعة في البيت الأبيض قولها إن ترامب أعلن الحرب على المسربين.. وهناك تجاوزات تهدد الأمن القومي ويجب وقفها.

وأفادت بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” فتح تحقيقًا رسميًا في تسريب تقرير استخباراتي تضمن تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت إيرانية عقب القصف الأمريكي.

تشديد أمني داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لأكسيوس:"أجهزة الاستخبارات تبحث حاليًا تشديد إجراءاتها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمنع تسريب تحليلات استخبارية وُصفت بأنها ضعيفة أو حساسة للغاية".

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