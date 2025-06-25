رئيس أركان الاحتلال: ضربنا قدرات إيران الصاروخية ولن نسمح لها بحيازة أسلحة دمار شامل

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المشروع النووي الإيراني في تقديرهم تلقى ضربة قاصمة وأعيد لسنوات إلى الوراء.

وادعى: حققنا كل أهداف عمليتنا في إيران، وضربنا قدرات إيران الصاروخية ولن نسمح لها بحيازة أسلحة دمار شامل.

وتابع: إنجازاتنا بإيران تحققت بفضل الخديعة والتعاون بين سلاح الجو وكوماندوز على الأرض.

وأضاف عملية القوات الأمريكية في إيران كانت دقيقة وقوية والتنسيق بيننا استراتيجي.

كما أشار إلى ضرورة مواصلة العمل لتحقيق أهداف الحرب بإعادة الرهائن وتقويض سلطة حماس.

واختتم تصريحاته بأن المعركة لم تنته بعد ونحن أمام تحديات كبيرة.

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