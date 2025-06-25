البابا تواضروس الثاني: صوم الرسل للخدمة والعمل

استقبل الآلاف من شعب كنائس العصافرة بالإسكندرية، مساء اليوم، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في زيارته الرعوية الأولى لكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والأنبا موسى القوي بمنطقة 45.

جاء ذلك بحضور الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هيرمينا، أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية، والانبا ارشليدس، والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وعدد من آباء كهنة الكنائس المحيطة بمنطقتي العصافرة وسيدي بشر.



وتم استئناف "اجتماع الأربعاء" الأسبوعي بعد توقف دام من 9 أبريل (بسبب أسبوع الآلام والخمسين المقدسة)، لينطلق مجدّدًا مع بداية صوم الرسل، والذي يبدأ في 17 يونيو 2025

اختار البابا تواضروس كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس كمقر لهذا اللقاء، نظرًا لموقعها الخدمي ودورها البارز في مساندة أبناء المنطقة.

شهد اللقاء حضورًا كبيرًا من الآباء الكهنة، الرهبان، والمصلين، دلالة على أهمية العودة لهذه اللقاءات

واستهل البابا تواضروس عظته بالحديث عن طبيعة صوم الرسل، مؤكدا أن صوم الرسل ليس مجرد فترة صوم بل هو صوم الخدمة والعمل، متصل بروح الرسالة التي انطلقت بعد حلول الروح القدس على التلاميذ.

كما شدد على أن الصوم يُعَد فرصة لفهم ورسالة الكنيسة بشكل عملي، بعيدًا عن الشكلية والدور الرعوي للتواصل الأسبوعي

وصف "اجتماع الأربعاء" بأنه ليس مجرد تجمع روحي، بل نافذة تعليمية وتربوية، حيث يلتقي البابا بالمصلين، يقدم درسًا روحيًا، ويجيب عن أسئلتهم.

كما أشار البابا تواضروس الثاني أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الوعي الشخصي والجماعي والإجابة على تحديات الحياة المسيحية

و الكنيسة كمظلة دعم روحي واجتماعي

شدد على ضرورة أن تكون الكنيسة مكانًا للدعم والإرشاد، قادرة على احتواء هموم المؤمنين وحاجاتهم اليومية.

كما دعا الباباتواضروس إلى تفعيل دور الكنيسة في حياة الفرد بشكل واقعي ومؤثر،واعتبر الصوم فرصة فعلية لـ"خدمة الآخرين"، معتبرًا أن الصوم يجب أن يكون خلقانيًا ومهاميًا وليس مجرد امتناع عن الطعام.

وشدد البابا تواضروس الثاني على أهمية التفاعل الشخصي بين البابا والمصلين، سواء بسماع الأسئلة أو الإجابة عليها، لما فيه من تعزيز حقيقي للإيمان.



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