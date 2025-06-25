بثنائية في هولندا، إليوت يقود إنجلترا لنهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما

كأس أمم أوروبا للشباب، قاد هارفي إليوت نجم ليفربول، منتخب إنجلترا للشباب للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو تحت 21 عامًا"، وذلك عقب الفوز بهدفين مقابل هدف أمام منتخب هولندا، في مباراة جمعتهما على ملعب "تيهيلنه بوله" بمدينة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، ضمن نصف نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما.

انتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي، وشهد أفضلية في الاستحواذ والسيطرة لصالح منتخب الأسود الثلاثة، قبل أن ينجح هارفي إليوت في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 62 من المباراة.

إليوت يتألق ويقود منتخب إنجلترا لنهائي يورو تحت 21

وفي الدقيقة 72، خطف نواه أوهايو لاعب منتخب هولندا هدف التعادل، قبل أن يواصل إليوت تألقه ويسجل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، تمكن منتخب إنجلترا من التأهل إلى نهائي أمم أوروبا "يورو تحت 21 عامًا"، وفي انتظار الفائز من مواجهة ألمانيا وفرنسا مساء اليوم في نصف النهائي الآخر.

وكانت منتخبات إنجلترا وهولندا وألمانيا وفرنسا تأهلوا للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما، المقامة حاليا في سلوفاكيا.

ووصل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة (3-1)، في الدور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، وصل منتخب هولندا للدور نصف النهائي في أمم أوروبا للشباب، بعد الفوز على منتخب البرتغال بنتيجة (1-0)، في الدور ربع النهائي، فيما تخطت فرنسا عقبة الدنمارك، وفازت ألمانيا على إيطاليا.

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