الأربعاء 25 يونيو 2025
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تشكيل بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

تشهد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء، مواجهة مصيرية تجمع بين بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن مدرب فريق بوروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه لمواجهة أولسان هيونداي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والذي جاء كالتالي: 

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي
 

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي

تقام بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي في الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد مصير الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي تُقام لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا.

مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي 

في المجموعة السادسة يمتلك بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية لحسم التأهل عندما يواجه أولسان هيونداي، متذيل المجموعة.

فوز الفريق الألماني سيضمن له العبور للدور التالي دون الحاجة إلى انتظار نتائج المباريات الأخرى.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للاندية

فلومينينسي  4

بوروسيا دورتموند  4

ماميلودي صن داونز  3

أولسان هيونداي   0

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي ص نداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

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بوروسيا دورتموند كأس العالم للأندية 2025 اولسان هيونداي

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