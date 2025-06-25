ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح ناري في الأقصر

نجحت مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستهدفا الشباب للوقوع بهم في براثن الإدمان، إذ اتخذ من بعض المساحات الخضراء وسط الزراعات، وكرا لمواصلة نشاطه الإجرامي غير المشروع، بحوزته سلاح ناري استخدامه للدفاع عن النفس.

ضبط تاجر مخدرات في الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «ح.ر» 33 عاما، عاطل، ومقيم بناحية وسط المدينة شارع نفرتاري، دائرة بندر الأقصر، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وبلطجة.

وردت معلومات في غاية الخطورة لضباط مباحث بندر الأقصر عن المذكور سالفا من مصادرهم السرية، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تم التأكد من صحتها، وأثناء قيام العاطل بمواصلة نشاطة الإجرامي، أحكم ضباط المباحث قبضتهم الأمنية، وعثر بحوزته على كميات هائلة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، وسلاح ناري «فرد روسي».

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والمبالغ المالية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه.

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