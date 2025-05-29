في اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي، أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لدعم الأمعاء

صحة الأمعاء أساس الصحة العامة للجسم، فالأمعاء السليمة تحسن المزاج والطاقة، بل وحتى الجهاز المناعي.

ولا يهتم الكثير منا اهتمامًا كبيرًا لما نأكله أو لتأثيره على عملية الهضم.

وتحيي دول العالم اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي، في 29 مايو، وذلك للتركيز على أطعمة بسيطة ولذيذة تُحافظ على صحة الأمعاء.



أهمية صحة الأمعاء للصحة العامة



الأمعاء موطنٌ لتريليوناتٍ من البكتيريا، النافعة والضارة وعندما تزدهر البكتيريا النافعة، تُساعد على هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية، والحماية من الأمراض. ولكن عندما يختل التوازن، يشعر الإنسان بالانتفاخ والتعب، بل وحتى بالمرض بشكلٍ متكرر.

يسلط اليوم العالمي لصحة الأمعاء الضوء على أهمية الاهتمام بالعادات الغذائية واتخاذ خيارات صحية تدعم صحة الأمعاء.

وكشفت دراسة طبية أن معظم العوامل غير الوراثية التي تؤثر على صحة الأمعاء تقع تحت سيطرة الإنسان ويمكن الانتباه لها.

وأوضحت الدراسة الطبية أنواع الأطعمة التي قد تساعد على تعزيز صحة أمعائك بحسب موقع Health.

1. الأطعمة الغنية بالألياف



الألياف هي الغذاء الرئيسي للبكتيريا النافعة في الأمعاء، والألياف هي الغذاء الأساسي لجميع البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أن البريبايوتكس مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا، البقوليات وتوفر الفواكه والخضروات الألياف الأساسية لنمو الميكروبيوم وبقائه ويمكن إضافة الشوفان والأرز البني والعدس والتفاح والجزر إلى الوجبات.

2. المكسرات والبذور



المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق الحلبي ليست مجرد وجبات خفيفة.

واللوز والجوز والفستق الحلبي، الغنية بالبوليفينول ومضادات الأكسدة، تساعد بكتيريا الأمعاء على التكاثر ويمكن تناول حفنة صغيرة يوميًا يساعد بكتيريا الأمعاء على النمو ويحافظ على سلاسة الهضم.

3. الأطعمة البريبايوتيكية



البريبايوتكس هي ألياف نباتية خاصة تُغذي البكتيريا النافعة مثل الموز، والشوفان، ونخالة القمح، والبصل، تحتوي على الفركتانات التي تغذي البكتيريا الجيدة.

يمكن إضافة الموز إلى وجبة الإفطار، أو رش البصل على السلطة، أو استخدم الثوم في الطهي للحصول على دفعة مفيدة للأمعاء.

4. الأطعمة البروبيوتيك



البروبيوتيك هي أطعمة غنية ببكتيريا حية وصحية تُساعد على توازن أمعائك

والبروبيوتيك الغني بالبكتيريا الحية الصحية، مثل الزبادي، تساعد على تعزيز النظام الحيوي.

5. مياه الديتوكس



الحفاظ على رطوبة الجسم أمرٌ أساسيٌّ لعملية الهضم.

تقترح الدراسة الطبية أن المياه المُنقوعة في الفواكه والخضراوات، أو مع الكركم والفلفل والليمون والزنجبيل، تُعدّ رائعةً للأمعاء. الشاي الأسود والشاي الأخضر، الغنيّان بالكاتشين، والقهوة السوداء، الغنية بحمض الكلوروجينيك، تُعدّ مضادات أكسدة فعّالة تناول هذه المشروبات طوال اليوم لصحّةٍ معويةٍ جيدة.

عادات تضر بالأمعاء



بعض العادات قد تضرّ بأمعائك ويحذر الأطباء انه يجب تقييد استخدام المضادات الحيوية، وحصرها عند الضرورة وحسب الحاجة، لأنها تُدمّر البكتيريا، التي تستغرق شهورًا للتعافي".

كما تُحذّر من أن "المُحليات الصناعية، على الرغم من الترويج لها على أنها خالية من السعرات الحرارية والسكر، قد تُلحق الضرر بالأمعاء، وتُدمّر النظام الحيوي".

لذا يجب تجنب المضادات الحيوية والمحليات الصناعية غير الضرورية قدر الإمكان.

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