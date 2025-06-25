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أخبار مصر

تشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن، فيتو
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أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارين مشتركين بشأن مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 

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لجنة عليا لمبادرة سكن كريم

 

وجاء القرار الأول بتشكيل لجنة عليا لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلي مؤسسات المجتمع الأهلي "مصر الخير - حياة كريمة- الأورمان"، وممثل عن دار الهندسة، كما يدعى للحضور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتختص تلك اللجنة بإقرار الخطة الاستراتيجية والمعايير والمواصفات الخاصة بإعادة التأهيل واعتماد الموازنة العامة للمشروع باللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة، وتحديد أطر التعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية والمؤسسات والقطاع الخاص، والفئات المستهدفة من الأنشطة المتعلقة بالمبادرة للجنة التنفيذية ولهذه اللجنة، فضلا عن الإطلاع على التقارير الدورية والأعمال التي تمت من اللجنة التنفيذية والتعديلات التي قد تطرأ خلال تنفيذ مهام هذه اللجنة التنفيذية الخاصة بالمبادرة واعتمادها، والإشراف على أعمال اللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة وتقديم الدعم لها والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه عملها.

أما القرار الثاني فيتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارتين، ومؤسسات المجتمع الأهلي " مصر الخير - حياة كريمة- الأورمان"، والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، وممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

وتتولى اللجنة متابعة أعمال تنفيذ المبادرة وتوزيع المنازل على مؤسسات المجتمع الأهلي وفقا للمعايير التي يتم اعتمادها من اللجنة العليا، والموافقة على الجمعيات التي تنضم للمشاركة في المبادرة، وإعداد خطة العمل، وإعداد تقارير شهرية بحجم الإنجاز والعرض على اللجنة العليا.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حياة كريمة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة

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