نجم ليفربول السابق على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي

اقترب جوردان هندرسون لاعب آياكس الهولندي، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، من العودة للدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي نوتنجهام فورست.

ووفقًا لموقع "talksport"، فإن نادي نوتنجهام فورست مهتم بضم جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق وأحد أبطال دوري أبطال أوروبا 2019، بعد نجاح النادي في التعاقد مع ديفوك أوريجي، لاعب ليفربول السابق الآخر، الذي ترك بصمة مميزة مع الريدز.

نوتنجهام يسعى لتعزيز صفوفه بسبب المشاركة الأوروبية

ويستعد نوتنجهام فورست للمشاركة في البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ 29 عامًا، مما يدفع النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين من ذوي الخبرة ويعد هندرسون، الذي ساهم في تتويج ليفربول بدوري الأبطال 2019، خيارًا محتملًا لدعم خط الوسط، خاصة بعد تجربة أوريجي الناجحة مع الفريق.

وسيشارك نوتنجهام فورست في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعدما احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعاد هندرسون إلى أوروبا مع أياكس الهولندي بعد فترة قضاها في الدوري السعودي، حيث وافق على خفض راتبه لإتمام انتقاله.لكن تجربته في النادي الهولندي لم تكن مثالية، حيث واجه انتقادات وتم استبعاده من إحدى مباريات الدوري الهولندي بعد فترة قصيرة من انضمامه.

وكان ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي عن شعوره بالإحباط عقب قرار جوردان هندرسون بالرحيل عن صفوف الفريق مؤكدًا "لقد أحبطت بالفعل من قراره، خسارته ليست بالأمر المثالي لأي مدرب لأنه بكل بساطة كان القائد".

وقال جيرارد عبر صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "حزين على هذا القرار لقد رحل بعد 6 أشهر فقط، لقد خيب آمالي كثيرا".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "احترمت قراره لأني أحبه وليس لدي أي شيء تجاهه سوى الاحترام الكبير".

وفسخ هندرسون عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس أمستردام، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

جيرارد

وشارك هندرسون في 17 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي وصنع أربعة أهداف ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026، ويرتدي القميص رقم 6 مع العملاق الهولندي.

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