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رياضة

ليس ميسي أو رونالدو، جيرارد يختار أفضل لاعب في التاريخ

ستيفن جيرارد، فيتو
ستيفن جيرارد، فيتو

كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد، نجم فريق ليفربول السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، عن تجربته في كرة القدم، مؤكدا أن الجيل الحالي أمامه فرصة لتحقيق أحلامه.

وقال جيرارد في مقابلة مع رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين: "أنا مهتم كثيرا بالرياضة، وهذا لا ينحصر على تواجدي في الملعب كلاعب أو مدرب، بل أنا مهتم بالرياضة في حياتي بشكل كلي لأن ذلك ما نشأت عليه".

وتابع: "بالنسبة للشبان الذين يحلمون باحتراف كرة القدم نصيحتي لهم هي: افعل ذلك بشكل كبير، تصور حلما ثم اعمل بأقصى ما تستطيع كل يوم للتحسن، واستمع إلى الأشخاص المناسبين، وكن متحفزا للغاية كل يوم".

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وأضاف ستيفين: "كرة القدم تدور حول الأحلام والذكريات والتجارب، لذا نصيحتي لهم هي تحديد حلم، وتحديد هدف، ثم تعظيم الفرص كل يوم للتعلم والنمو وتحسين مستواك، والمهارات للوصول إلى النجومية".

وأوضح: "خلال فترتي في الملاعب أريد أن يتذكرني الناس وأني قدمت كل شيء بنسبة 100% في كل يوم، لقد كنت مخلصا، كنت مقاتلا، أردت أن أقدم كل طاقتي وجهودي للفريق الذي مثلته وكنت لاعبا في الفريق، لذا أريد أن يتذكرني الناس بهذا الشكل".

أفضل لاعب في التاريخ

وحول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أجاب جيرارد: "سأختار زين الدين زيدان، لأنه كان بطلي أثناء نشأتي في جيلي، لقد كان أفضل لاعب خط وسط في العالم لذلك اخترته".

وأتم: "بالإضافة إلى زين الدين سأختار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، إنهم أفضل 3 لاعبين".

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