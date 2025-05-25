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رياضة

تشيلسي يفوز على نوتنجهام 0/1 وينهي الدوري الإنجليزي في المركز الرابع

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

انتهت مباراة فريق نوتنجهام فورست ضد تشيلسي بنتيجة 0/1 للبلوز، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، في الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، لهذا الموسم 2024-2025.

سجل ليفي كولويل هدف تشيلسي في شباك نوتنجهام فورست في الدقيقة 50.

وكان فريق ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع.

 

تشكيل نوتنجهام فورست ضد تشيلسي

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش، أولا أينا، نيكو ويليامس، موريلو.

خط الوسط: إليوت أندرسون، إبراهيم سنجاري، نيكولاس دومينجيز.

خط الهجوم: مرجان جيبس وايت، أنتوني إيلانجا، كريس وود.

تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: توسين، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا، ريس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، نوني مادويكي، جادون سانشو.

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو تيتو.

ترتيب تشيلسي ونوتنجهام فورست

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز السابع برصيد 65 نقطة.

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