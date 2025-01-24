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رياضة

دوري القسم الثاني، نادي النجوم يتقدم باحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

نادي النجوم، فيتو
نادي النجوم، فيتو

تقدم نادي النجوم لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت والتي أقيمت الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني ب.


وأكد نادي النجوم:"الاحتجاج يأتي بسبب الخطأ الفني الإجرائي مخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة، حيث قام بإشهار البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، في الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، مع استمرار اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفًا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم".


كما أرسل نادي النجوم شريط المباراة الى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإعادة المباراة كاملة.

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