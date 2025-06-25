الأربعاء 25 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نقابة السينمائيين تنعى الفنان عماد محرم

الفنان عماد محرم،
الفنان عماد محرم، فيتو

نعت نقابة المهن السينمائية الفنان عماد محرم الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض، وشيع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة أن الفنان عماد محرم يمثل أحد أهم الفنانين المؤثرين حيث بدأ رحلته من الصفر وكانت له طلته المميزة وأداء فني مميز.

 وله تجارب فى مجال الإنتاج الفني، وشارك كبار النجوم أعمالهم التليفزيونية والسينمائية.فدم ما يزيد عن 60 عملا كان آخرهم مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام.

يذكر أن الفنان عماد محرم ولد يوم 8 يونيو عام 1951، وهو ممثل ومنتج، كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات حيث شارك في العديد في الأفلام منها (رحلة لذيذة)، تنوعت بعدها أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها “العفاريت، الباطنية، أقوى الرجال، على باب الوزير، مين فينا الحرامي”.

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نقابة المهن السينمائية الفنان عماد محرم نقيب السينمائيين مسعد فودة عماد محرم

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