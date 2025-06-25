رحل اليوم عن 74 عامًا، محطات مؤثرة في حياة الممثل والمنتج عماد محرم

غيب الموت اليوم الممثل والمنتج عماد محرم عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة ومثمرة، استطاع خلالها أن يترك بصمة مميزة في عالم السينما والتلفزيون، خاصة في أدوار الشر التي برع في تجسيدها.

معلومات لا تعرفها عن الفنان عماد محرم

وُلد عماد محرم في 8 يونيو 1951 بمصر، وبدأت رحلته الفنية في نهايات الستينيات من القرن الماضي، من خلال مشاركته في فيلم بيار الملح عام 1967، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت عبر مشاركته في فيلم رحلة لذيذة.

ومنذ ذلك الحين، تنوعت أدواره بين السينما والتلفزيون، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، من أبرزها: أفلام العفاريت، الباطنية، وأقوى الرجال.

اشتهر الراحل عماد محرم بتجسيد شخصية “شمندي” في فيلم العفاريت، والذي عُرض في عام 1990 وشارك في بطولته عمرو دياب ومديحة كامل، حيث لعب دور المجرم شريك الكاتعة، وهي الشخصية التي ظلت عالقة في أذهان المشاهدين حتى اليوم.

لم تقتصر مساهماته على التمثيل فقط، بل خاض أيضًا تجربة الإنتاج، وقدم خمسة أعمال من إنتاجه كان آخرها: فيلم البريء والجلاد عام 1991.

آخر ظهور على الشاشات

كان آخر ظهور للفنان الراحل من خلال مسلسل عوالم خفية عام 2018 بطولة الفنان عادل إمام، حيث كان ضيف شرف بشخصية تدعى “صلاح ضاحي”.

وبرحيل عماد محرم، تفقد الساحة الفنية نجما مميزا تميز بأداء قوي وحضور مؤثر، وترك عددا من الأعمال والشخصيات التي ستظل في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.



رحيل عماد محرم

كان الممثل والمنتج عماد محرم قد رحل بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.

و أعلن خبر الوفاة حساب الراحل عماد محرم على موقع فيس بوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، العزاء وصلاة الجنازة في مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء على المقابر".

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