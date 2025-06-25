"حماية المستهلك": حملات رقابية مكثفة ووفرة بالسلع تحسبا لأي تداعيات إقليمية

عقد جهاز حماية المستهلك أول اجتماع له بالمقر الجديد بالقاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور إبراهيم السجيني، لمتابعة جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية، وذلك بحضور قيادات الجهاز وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد مجلس إدارة الجهاز استعداده الكامل لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن الأوضاع الإقليمية الحالية، مشددًا على توافر السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي للدولة، واستمرار تشديد الرقابة على الأسواق.

وشدد على أهمية الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يعزز حماية المستهلك ويحقق الاستقرار في السوق المحلي.

بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس الجهاز الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والاستقرار.

وخلال الاجتماع، أكد السجيني أن افتتاح المقر الجديد بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، يمثل خطوة نوعية في إطار التحول الرقمي وميكنة خدمات حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة تعكس الإرادة الحقيقية لحماية حقوق المواطنين باستخدام أدوات غير تقليدية.

جهود رقابية مشددة ومؤشرات أداء قوية

استعرض مجلس الإدارة نتائج الجهود الرقابية للجهاز خلال الفترة من 24 مايو حتى 25 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 730 حملة تفتيشية شملت المرور على 9,740 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 2,277 محضرًا لمخالفات متنوعة، أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، تداول سلع مجهولة المصدر، البيع بسعر زائد، وعدم إصدار فواتير.

كما تم استعراض خطة الجهاز لتعزيز الرقابة على الأسواق في ضوء التطورات الإقليمية، حيث تم توجيه كافة الفروع الإقليمية بتكثيف الحملات وضبط الأسواق لحظة بلحظة، مع إعداد تقارير ميدانية دورية عن وفرة وتغيرات أسعار السلع الأساسية.

بيانات الشكاوى والإجراءات المتخذة

كشفت الإحصاءات عن تلقي الجهاز 16,551 شكوى خلال شهر يونيو الجاري، بينها 5,945 شكوى تخص السلع المعمرة بنسبة 36%، و2,628 شكوى في قطاع الخدمات بنسبة 16%، و1,802 شكوى تتعلق بقطاع الاتصالات بنسبة 11%. كما تم عرض 224 شكوى على مجلس الإدارة، بينها 114 شكوى في قطاع السلع المتنوعة والأثاث، و110 شكاوى تخص السيارات، إلى جانب خمسة ملفات تصالح تم البت فيها بالكامل.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس الإدارة 105 قرارات بإصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، و5 قرارات باستبدال سيارات معيبة تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، و14 قرارًا باستبدال أجهزة كهربائية وأثاث منزلي بقيمة تجاوزت 700 ألف جنيه، و26 قرارًا برد القيمة الإجمالية لسلع أخرى بأكثر من مليون جنيه، إضافة إلى 74 قرارًا بإصلاح سلع متنوعة.

حماية المستهلك الأجنبي وتعاون مع وزارة الطيران

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز تفاصيل الاجتماع الأخير مع وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، لبحث آليات التعاون لحماية المستهلك الأجنبي في مصر، خصوصًا في المطارات باعتبارها الواجهة الأولى التي تعكس مستوى جودة الخدمات.

وفي هذا الإطار، أعلن الجهاز عن قرب إطلاق خدمة تلقي الشكاوى باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن 19588، إضافة إلى إتاحتها على تطبيق الهاتف المحمول، بما يسهل على السائحين الأجانب تقديم بلاغاتهم ودعم صورة مصر السياحية والاقتصادية عالميًا.

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