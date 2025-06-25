الأربعاء 25 يونيو 2025
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اقتصاد

البريد يعلن وقفا مؤقتا للأنظمة المالية ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

في إطار الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية، أعلن البريد المصري عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث سيتم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا.

عودة الخدمات جزئيا 

 وتعود الخدمات المالية للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا، على أن تعود كافة الخدمات المالية وجميع الانظمة للعمل يوم الأحد الموافق ٢٩ يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل علي حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.

عدم تأثر الخدمات 

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هذا ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

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