الأربعاء 18 يونيو 2025
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اقتصاد

البريد يطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

 أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة توصيل مستندات التجنيد للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية ومنها خدمات البريد.

 

رؤية مصر 2030

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة، وتحسين جودتها، وتعزيز كفاءتها من خلال التكامل بين المؤسسات الوطنية.

وتمثل هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين استلام عدد من المستندات الرسمية المرتبطة بإدارة التجنيد والتعبئة، مثل الإصدار التالي لشهادات الإعفاء النهائى  و النماذج ( ٧جند  ؛ ٢-٣ جند ؛ صغار السن ) دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختصة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مستويات الراحة والأمان.

ويستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على هذه الخدمة تسجيل طلباتهم عبر الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة وعقب إتمام التسجيل واتباع الخطوات المحددة، يتولى البريد المصري توصيل المستندات المطلوبة للمواطنين في محل إقامتهم في أي مكان علي مستوي الجمهورية، وذلك باستخدام خدمات التوصيل السريع وفق لأعلى معايير الكفاءة والموثوقية.

توسيع نطاق التعاون 

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ويمضي البريد المصري قدمًا في توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، وذلك في اطار تعزيز دور الهيئة القومية للبريد كمؤسسة وطنية محورية في دعم البنية التحتية الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

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البريد خدمات البريد الهيئة القومية للبريد التجنيد الجمهورية

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