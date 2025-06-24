الثلاثاء 24 يونيو 2025
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اقتصاد

حقيقة فتح باب التقديم لمدارس البريد 2025

هيئة البريد، فيتو
هيئة البريد، فيتو

أكدت هيئة البريد المصرية أن ما يتردد من معلومات بشأن فتح باب التقديم أو الإعلان عن شروط الالتحاق بـ"مدارس البريد"، فإن هذه المعلومات غير صحيحة، وتوضح أن مدارس البريد قد تم إلغاؤها منذ سنوات، ولم يعد هناك أي كيان تعليمي تابع للهيئة تحت هذا المسمى.

حرص البريد على الشفافية 

وتشدد هيئة البريد على حرصها الدائم على الشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، حيث تُهيب هيئة البريد تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بأنشطة الهيئة، تجنبًا لنشر أخبار مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.

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