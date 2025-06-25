ارتفاع عدد مصابي انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بالمحلة الكبرى إلى 8 أشخاص

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم الشهيرة بشارع المطاعم في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، إلى 8 أشخاص، أصيبوا بحروق متفرقة ومختلفة بدرجات متفاوتة، من بينهم سيدة تصادف مرورها أمام المطعم لحظة وقوع الانفجار.

وكان الحادث قد وقع اليوم، حيث أدى انفجار مفاجئ لأسطوانة الغاز إلى اندلاع حريق هائل داخل المطعم، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي والمارة، وامتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء من المحال المجاورة.

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بثلاث سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها بشكل أكبر، فيما لحقت أضرار جسيمة بواجهة صيدلية مجاورة نتيجة شدة الانفجار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ متابعة حالاتهم الصحية، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتأكد من وجود أي تقصير أو إهمال أدى إلى وقوعه.

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