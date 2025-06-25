حريق هائل يلتهم مطعما شهيرا بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة شارع المطاعم بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم حريقًا ضخمًا اندلع داخل مطعم شهير، نتيجة انفجار أنبوبة غاز داخل المطعم، مما أسفر عن خسائر مادية وإصابة سيدة كانت تمر أمام المكان لحظة وقوع الحادث.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة بحروق شديدة، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تعرضت واجهة صيدلية مجاورة لأضرار بالغة جراء شدة الانفجار.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود أو عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

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