الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة

البترول، فيتو
البترول، فيتو

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قرارات بتكليف قيادات جديدة في شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إلى جانب إدارة المسئولية المجتمعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

قرارات بتكليف قيادات جديدة في شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول

وشملت الحركة تعيين كل من؛ المحاسب ياسر محمد محمد فائق نائب رئيس الشركة للشئون المالية والتجارية وعضو بمجلس الإدارة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة.

كما تم تعيين المهندس مدحت شعبان وفقي مساعد رئيس الشركة للتخطيط ومراقبة المشروعات بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

بالإضافة إلى تعيين إيمان نبيل حسن الديب قائمة بتيسير أعمال أنشطة المسئولية المجتمعية بالهيئة العامة للبترول.

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