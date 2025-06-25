بعد انقلاب سيارته، مدرب الوداد يغادر المستشفى وشكوك حول قيادته الفريق أمام العين

غادر محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد المغربي، المستشفى بعد حادث سير خطير تعرض له في أمريكا أول أمس الإثنين، على هامش مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وأوضح موقع لو سيت إنفو المغربي، أن بن هاشم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وحصوله على إذن بالخروج من الطبيب للالتحاق بمقر إقامة الفريق بعد حادثة سير وصفت بالخطيرة، إلا أنه من المرجح غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة بـ كأس العالم للأندية، أمام العين الإماراتي.

وأضاف التقرير أنه من المستبعد قيادته لفريق الوداد في مباراة العين، بعدما طالبه الطبيب بضرورة الخضوع لفترة راحة، خاصة أن الحادث تسبب في إصابة مدرب الوداد على مستوى الوجه، وكدمتين على مستوى الساق.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية، ليودع مونديال الأندية بشكل رسمي قبل مباراته الأخيرة أمام العين.

حادث سير خطير لمدرب الوداد في أمريكا

وتعرض محمد أمين بن هاشم، مدرب فريق الوداد المغربي، لحادث سير خطير في أمريكا أثناء تنقله مع عبد الرزاق هيفتي، طبيب الفريق، ليتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

تفاصيل حادث مدرب الوداد المغربي

حيث انقلبت سيارة بنهاشم خلال الحادث، لكن وضع المدرب وطبيب الوداد مستقر ولا يدعو إلى القلق.

وأصدر نادي الوداد، بيانا رسميا، قدم فيه كافة التوضيحات الخاصة بالحادث.

وقال الوداد في بيانه الرسمي، إن "حادثا مروريا وقع صباح الإثنين بتوقيت أمريكا، كان المدرب، أمين بن هاشم طرفا فيه، بالإضافة إلى يوسف الدباغ، والدكتور عبد الرزاق هيفتي، والإطار التقني، علي".

وشدد الوداد على أنه لم تسجل أي إصابات خطيرة، وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة ويتلقون العناية اللازمة.

وتابع الوداد أن السلطات المختصة، تدخلت بسرعة وكفاءة، موجها لها الشكر الجزيل، على استجابتها الفورية وتعاملها المهني، إضافة إلى الحضور الفوري لممثلي الفيفا.

خروج مبكر للوداد من كأس العالم للأندية

وكان الوداد قد أقصي مبكرا من مونديال الأندية بعد خسارته أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، وبقي له لقاء شكلي أمام العين الإماراتي الخميس المقبل لتحسين وضعه داخل مجموعته.

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