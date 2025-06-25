الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

36 ألف مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق
 

 

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 47201 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها 1051 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 دراجة نارية مخالفة، و36658 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 12 مخالفات موقف عشوائى، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 15 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 4 ملايين جنيه

الحملات التموينية تضبط 13 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة التحدث في الهاتف المحمول تجاوز السرعة المقررة تسيير الحركة المرورية

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 4 ملايين جنيه

الحملات التموينية تضبط 13 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

تحرير 876 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة محل أميرة الذهب

الداخلية تضبط 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة بـ 37 مليون جنيه

حريق يلتهم محتويات مخزن أخشاب في الزيتون

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 140 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

زغلول صيام يكتب: تكريم وزير المالية للأندية حلال ولا حرام؟ واشمعنا الترسانة والصيد البحري وسموحة؟!

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

رحل اليوم عن 74 عامًا، محطات مؤثرة في حياة الممثل والمنتج عماد محرم

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدب في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية