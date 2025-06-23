نتنياهو: هناك ضرر كبير لحق بمنشأة فوردو وسنستكمل ما يجب استكماله

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن هناك ضررا كبيرا لحق بمنشأة فوردو وسنستكمل ما يجب استكماله.

عملية إسرائيل في إيران

وأكد نتنياهو خلال كلمة له منذ قليل: نحن على وشك استكمال تحقيق هدفي العملية في إيران وإزالة التهديد النووي والصواريخ البالستية -وفق زعمه.

نتنياهو: سنواصل صنع المعجزات

في وقت سابق من اليوم الإثنين، زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولة الاحتلال ستواصل صنع المعجزات لضمان خلود إسرائيل.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم الإثنين قائلا: "نعمق ضرباتنا لطهران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري في إيران”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم قائلا: “أسقطنا صواريخ إيرانية، الصواريخ الإيرانية اليوم لم تؤد لأي إصابات وهاجمنا قاعدة رعد 5 وسط إيران وقاذفتي صواريخ”.

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