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حوادث

تشريح جثة طفلين عثر عليهما داخل شقة بالعمرانية

العثور على جثة
العثور على جثة

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة طفلين عثر عليهما داخل شقة بمنطقة العمرانية، لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

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وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

العثور على جثة طفلين 

 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لطفلين داخل شقة.

على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وشقيقه يبلغ من العمر 5 سنوات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

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العثور علي جثة طفل شرطة العمرانية قسم شرطة العمرانية منطقة العمرانية نيابة الجيزة

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