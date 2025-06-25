الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

لعدم وجود شبهة جنائية، تطور جديد في مصرع طفلة سقطت من علو بالعمرانية

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أمرت نيابة العمرانية بالتصريح بدفن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقة أسرتها بالطابق الرابع أثناء لهوها.

 

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفلة، الذين أكدوا أن الطفلة سقطت من علو دون أن ينتبهوا لها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاة.

 

مصرع طفلة من علو بالجيزة


تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث قسم العمرانية، يفيد بسقوط طفلة من ارتفاع كبير ووفاتها في الحال.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين من التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلهو في شرفة المنزل دون وجود حاجز أمان كاف، مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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