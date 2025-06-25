تأييد حكم المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا خالهم بسبب الميراث في الجيزة

أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة حكم السجن المؤبد الصادر ضد 3 أشقاء قتلوا خالهم عمدا إثر خلافات على الميراث.

وكشفت تحقيقات القضية جنايات مركز البدرشين، أن المتهمين الثلاثة وهم: «عادل.ا»، و«سعد.ا»، و«صلاح.ا»، قاموا بـ«استعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أدوات وأسلحة بيضاء دون ترخيص».

وأفادت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة بأن الجريمة وقعت في 3 سبتمبر 2024، حيث بيت المتهمون النية لقتل المجني عليه «سامح.س» (خالهم)، بسبب خلافات عائلية تتعلق بالميراث.

وأظهرت الأدلة أن المتهم الثاني سدد للمجني عليه عدة طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، استقرت في أنحاء متفرقة من جسده، وأدت إلى وفاته في الحال، وذلك بمشاركة وتحريض من شقيقيه، أثناء استعراضهم للقوة وترويع سكان المنطقة، مستخدمين أدوات حادة وشوم.

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