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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين وحيازة سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

كانت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل) لقيامه بارتكاب 8 وقائع سرقة هواتف محمولة ومتعلقات المواطنين وحيازة سلاح ابيض بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واعترف المتهم بارتكابه جرائم السرقات بعد ايقافه المواطنين بالاكراه في شوارع منطقة الازبكية ثم مطالبتهم بإخراج ما معهم من متعلقات وأموال وهواتف محمولة.

وأضاف أن الضحايا الذين كانوا يرفضون تنفيذ طلباته كان يعتدي عليهم بالضرب ويهددهم بسلاح ابيض يحوزه ويستخدمه كوسيلة لتهديد وارهاب المجني عليهم.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة الهواتف المحمولة قسم شرطة الأزبكية مديرية أمن القاهرة

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