الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عصابة تتزعمها سيدة للجنايات بتهمة سرقة المتاجر في الزاوية الحمراء

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة الزاوية الحمراء بإحالة 3 عاطلين بينهم سيدة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المتاجر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء للمحاكمة الجنائية. 

وقال المتهمون أمام  النيابة العامة إنهم يختارون المحلات التي يكون لها زبائن كثر، وخاصة متاجر بيع قطع غيار السيارات والهواتف المحمولة قائلين: “بنسرق المحلات الغنية”. 

القبض على عصابة تتزعمها سيدة في الزاوية

وكانت قد تلقت مباحث  قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرض متاجرهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، على الفور كون رجال المباحث فريق بحث كبير وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الوقائع 3 أشخاص بينهم سيدة.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة متاجر بأسلوب كسر النوافذ.

وضبط بحوزة المتهمين قطع غيار سيارات، عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية،  وخزينة حديدية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قراراتها المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزاوية الحمراء جرائم السرقات قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "لمبات" السيارات بالسويس وتضبط المتهمين

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالمنيرة للمحاكمة

الأكثر قراءة

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

جريمة عابرة للقارات، قصة إيمان من خدمة مجتمعها إلى النهاية المأساوية على يد زوجها وشقيقه في ألمانيا (صور)

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

محرم فؤاد، المغنواتي الذي حذر من الشيوعية في عهد ناصر وضرب رقما قياسيا في الزواج من جميلات الفن

تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية