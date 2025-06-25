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خارج الحدود

إيران تعدم 3 جواسيس للموساد الإسرائيلي وتعتقل 700 آخرين

الشرطة الايرانية،
الشرطة الايرانية، فيتو

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد" وتهريب معدات تُستخدم فى تنفيذ عمليات اغتيال داخل البلاد.

التعاون مع دولة أجنبية معادية لصالح إسرائيل

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية، بأنه تم تنفيذ الحكم في سجن مدينة أروميه شمال غرب إيران، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي وصفتها السلطة القضائية بأنها حاسمة في مواجهة عملاء إسرائيل، مضيفة أنه تم توقيفهم ومحاكمتهم بتهم المحاربة والإفساد في الأرض من خلال التعاون مع دولة أجنبية معادية لصالح إسرائيل، وذلك بعد إدخال معدات اغتيال إلى داخل إيران.

وأوضحت أن الوثائق الموجودة في ملف القضية تشير إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا على تواصل مباشر مع أحد كبار عناصر جهاز الموساد في إحدى الدول المجاورة، وعملوا على تهريب المعدات تحت غطاء شحنة مشروبات كحولية، وقد استخدمت هذه المعدات لاحقًا في تنفيذ عملية اغتيال داخل إيران.

جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الأمن الإيرانية

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الأمن الإيرانية، وُجهت إليهم لوائح اتهام رسمية، وتمت محاكمتهم بحضور محاميهم، حيث كان لبعضهم محاميان في جلسات المحكمة، ونظرًا للأدلة المقدمة من الجهات القضائية والمخابراتية، والتي تثبت صلتهم بالموساد وتعاونهم مع إسرائيل، أصدرت المحكمة الثورية في أروميه حكمًا بالإعدام بحقهم. وقد تم تأكيد الحكم في ديوان العدل الأعلى بعد النظر في طلب الاستئناف، وتم تنفيذ الحكم صباح اليوم.

كما كشفت تقارير صحفية إيرانية أن طهران اعتقلت 700 من المتعاملين مع إسرائيل، خلال 12 يوما هي فترة الحرب بين البلدين.

بداية العدوان الإسرائيلي على إيران

وحسب وصف وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فإن إيران اعتقلت 700 "جاسوس إسرائيلي".

وأفادت الوكالة بأنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، كانت شبكة التجسس التابعة لإسرائيل نشطة للغاية في البلاد، وتمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 منهم خلال 12 يوما".

وأوضحت أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في محافظة طهران.

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السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلى الموساد عمليات اغتيال إيران طهران

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