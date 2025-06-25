النيابة تستمع لأقوال زوجة حسام حسن بشأن نزاع فيلا كنج مريوط

وصلت قبل قليل دانا آدم، زوجة حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، إلى نيابة العامرية ثان، وذلك في تطور جديد بواقعة الخلاف علي فيلا الكنج مريوط.

تطور جديد في قضية زوجه حسام حسن

ومن المنتظر أن تستمع النيابة لأقوالها وأيضا لآخرين في الطلب المقدم من محاميها محمد فخري، فيما يخص واقعة الخلاف على تأجير فيلا الكنج مريوط من عدمه، واستخدام أحد الأشخاص بعقد إيجار وهمي تبين أن عليه قضية غصب حيازة، ويعمل مع أحد رجال الأعمال وسياسي بارز بالإسكندرية.

جلسة المعارضة على ضرب حسام

حددت نيابة العامرية ثاني بالإسكندرية نظر جلسة معارضة دانا آدم زوجه حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، يوم ١٥ يوليو المقبل، مع إخلاء سبيلها، وذلك بعد ليلة قضتها في حجز القسم، لإنهاء إجراءات المعارضة على خلفية صدور حكم غيابى بالحبس ضدها لمدة شهر في قضية ضرب مدرب المنتخب.

وكان قد اخلي، قسم شرطة العامرية ثان غرب الإسكندرية، سبيل دانا آدم زوجه الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بعد أن جري تقديم معارضة وطعن في الحكم الغيابي بحبسها شهر وكفالة 5 آلاف في قضية ضرب زوجها.

خروج من القسم وتغيير إقفال الفيلا

وأوضحت الأسرة أنه عقب خروجها توجهت الي فيلا كنج مريوط محل الخلاف، لتفاجأ بتغيير إقفال الفيلا قبل خروجها وانصرف، لتقوم بإبلاغ النيابة لإجراء معاينة على الطبيعة طبقا للعقد الذي بحوزتها ويثبت امتلاكها وأولادها لـ ثلاث أرباع الفيلا.

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