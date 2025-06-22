نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

حددت نيابة العامرية ثاني بالإسكندرية نظر جلسة معارضة دانا آدم زوجه حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، يوم ١٥ يوليو المقبل، مع إخلاء سبيلها، وذلك بعد ليلة قضتها في حجز القسم، لإنهاء إجراءات المعارضة على خلفية صدور حكم غيابى بالحبس ضدها لمدة شهر في قضية ضرب مدرب المنتخب.

زوجة حسام حسن

وكانت نيابة العامرية ثان، غرب الإسكندرية، فتحت امس السبت، تحقيقا فى البلاغ المقدم من أحد الأشخاص، ضد زوجه حسام حسن، وذلك عقب خلاف على إيجار فيلا بمنطقة الكينج مريوط.

حجز زوجة حسام حسن

وبعد انتهاء التحقيقات قررت نيابة العامرية ثان غرب، إخلاء سبيل دانا آدم، وبحسب مصادر مقربة من عائلة زوجة حسام حسن، فوجئوا أثناء إنهاء الإجراءات بوجود حكم غيابي صادر ضد دينا آدم، فى قضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثاني، بالتعدى بالضرب على حسام حسن، وصدر فيها حكم بالحبس شهر وكفالة 500 جنيه.

شقيقة زوجة حسام حسن

ووفقًا لما ذكرته شقيقة دنيا آدم، فإن البلاغ الذي تم تقديمه في القضية يحمل رقم 2761 إداري عامرية ثان، وكان قد قُدم من شخص يدعي أنه استأجر الفيلا من الكابتن حسام حسن نفسه، رغم وجود عقد شراكة بين صاحب الفيلا وزوجته وأولاده، حيث يملك الزوج الربع فقط من الفيلا.

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