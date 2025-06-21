حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

قررت الجهات الأمنية في محافظة الإسكندرية، حجز دانا آدم زوجه الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عقب اكتشاف حكم غيابي عليها بالحبس شهرا أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في محضر استئجار فيلا بالكنج مريوط تملكها.

وبحسب تصريح لشقيقتها رانا، أنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيل أختها، تبين وجود حكم غيابي حصل عليه حسام حسن ضدها بالحبس شهر في واقعة ضربه.

وأوضحت شقيقتها أن القضية غيابة وتحمل رقم 8760 لسنة 2023 جنح العامرية ثان شهر حبس وكفالة 500 جنيه، رغم أنها علي ذمته وكان هناك مصالحة في العيد الماضي.

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