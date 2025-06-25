أبرزهم الرباعي العربي وأتلتيكو مدريد، 13 فريقًا يودعون كأس العالم للأندية

تأكد خروج 13 فريقا من دور المجموعات وفشلهم في التأهل إلى دور ثمن النهائي في منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام نهائي كأس العالم للأندية 13 يوليو المقبل.

13 فريقا يودعون كأس العالم للأندية

وتأكد مغادرة 13 فريقًا لمنافسات كأس العالم للأندية جاءوا على النحو الآتي:- الأهلي وبورتو من المجموعة الأولى وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز من المجموعة الثانية وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي من المجموعة الثالثة ولوس أنجلوس والترجي من المجموعة الرابعة وأوراوا رد دايموندز من المجموعة الخامسة وأولسان هيونداي من المجموعة السادسة والعين الإماراتي والوداد المغربي من المجموعة السابعة وباتشوكا من المجموعة الثامنة

وغادرت جميع الفرق العربية منافسات كأس العالم للأندية 2025 باستثناء الهلال السعودي الذي يلتقي باتشوكا المكسيكي في ختام دور المجموعات.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي ص نداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

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