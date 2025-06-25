ترأسه المحافظ، تفاصيل الاجتماع الشهري لـ “تنفيذي كفر الشيخ”

ترأس اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات على مستوى المدن والقرى.

وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عامًا مليئًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، ويحقق لها مزيدًا من التقدم والرخاء والاستقرار.

وناقش المجلس التنفيذي عددًا من الموضوعات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 312 م2 بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، لإقامة بيارة صرف صحي، في إطار تحسين خدمات البنية التحتية والارتقاء بالبيئة الصحية في القرى.

كما وافق تنفيذى المحافظة على تغيير اسم مدرسة “خالد بن الوليد للنور والمكفوفين” إلى “مدرسة النور للمكفوفين الابتدائية - شرق كفرالشيخ”، بما يعكس طبيعة وتخصص المدرسة بشكل أدق، فضلًا عن مناقشة بعض الموضوعات الخدمية والتنموية.

ملف التصالح

واستعرض الاجتماع أيضًا آخر المستجدات المتعلقة بملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، وذلك بجانب جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الإنضباط العمراني، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ترشيد الكهرباء

وأكد محافظ كفرالشيخ على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار توجيهات الدولة لترشيد الموارد وتعزيز كفاءة الاستخدام، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يُقاس بمدى شعور المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، وأن مصلحة المواطن تظل دائمًا في مقدمة الأولويات عند اتخاذ أي قرار.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة تكثيف أعمال الإزالات ضمن الموجة الـ26، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، مع متابعة دقيقة ومستدامة لملفات التقنين والتصالح، واستمرار العمل بملف المتغيرات المكانية لرصد أية تعديات جديدة والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن مخالفات البناء خط أحمر، ولا تهاون مع المتعدين.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بجهود مركز ومدينة دسوق، المبذولة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية وما يقوم به من متابعة ميدانية فعالة لخدمة المواطنين، كما أشاد بجهود مديرية الشؤون الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرة “من بدري أمان”، التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي والوقائي بين المواطنين، وأشاد أيضًا بجهود إدارة الإيرادات بالمحافظة تقديرًا لما تبذله من جهود في تحسين منظومة التحصيل وتنمية الموارد لصالح التنمية.

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