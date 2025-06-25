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خارج الحدود

حماس: تكثيف محادثات وقف إطلاق النار بغزة مع الدول الوسيطة خلال الساعات الأخيرة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "الاتصالات بين الوسطاء والحركة تكثفت في الساعات الأخيرة، بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى والرهائن"، متهمًا إسرائيل بـ"مواصلة التلكؤ".

الانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس الحركة: إن "حماس ترحب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق"، مشددًا على أن "الحركة تريد اتفاقًا على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفًا دائمًا للحرب والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى".

إحراز تقدم كبير في غزة

يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في غزة بسبب هذه الضربة".

وختم ترامب، بالقول إن "هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن الاتفاق في غزة "بات قريبًا جدًا".

ارتفع عدد القتلى من أبناء غزة

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، إذ ارتفع عدد القتلى من أبناء غزة، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 55,959 قتيلا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 131,242 آخرين.

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