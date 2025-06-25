المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المؤبد لعاطلين وتغريم كلا منهما مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفـى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين:- "سمير ف ع إ" - 42 سنة، و"محمد خ م ع ع"- 30 سنة، في الجناية رقم 3057 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 413 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2 / 2 / 2025 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازا جواهر مخدرة (هيروين - احد مشتقات الانديزول كاربوكساميد - ميثامفيتامين أحد مشتقات أحد مشتقات الفنثيل امين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أن أحرز المتهم الأول بالذات وحاز الثاني بالواسطة بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنًا "فرد خرطوش"، أن أحرز المتهم الأول بالذات وحاز الثاني بالواسطة ذخيرة (طلقة) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما بحيازته أو إحرازه.

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