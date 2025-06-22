وصول زوجة حسام حسن إلى محكمة الدخيلة بعد قضاء ليلة في الحجز

وصلت منذ قليل دانا آدم، زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إلى محكمة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لإنهاء إجراءات المعارضة على حكم غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة شهر، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، والخاصة باتهامها بالتعدي بالضرب على مدرب المنتخب.

وكانت دانا آدم قد قضت ليلة في حجز قسم الشرطة بعد أن تبين أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنها وجود حكم غيابي صادر بحقها في القضية المشار إليها، مع كفالة مالية مقدرة بـ500 جنيه.

وكانت نيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية قد فتحت تحقيقًا أمس السبت، في بلاغ مقدم من أحد الأشخاص ضد زوجة الكابتن حسام حسن، على خلفية نزاع حول إيجار فيلا تقع بمنطقة الكينج مريوط، تعود ملكيتها للعائلة، حيث تشير المستندات إلى أن عقود الفيلا مسجلة بأسماء الزوجين وأولادهما، فيما يمتلك الزوج فقط ربع الفيلا.

وبحسب أسرة دانا آدم، فإن الشاكي يدّعي استئجار الفيلا من الكابتن حسام حسن مباشرة، وهو ما نفته الأسرة، مؤكدة وجود عقد شراكة رسمي بين الزوجين يحدد نسب الملكية بشكل واضح.

يُذكر أن البلاغ محل النزاع تم قيده برقم 2761 إداري عامرية ثان.

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