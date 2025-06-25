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محافظات

تعرضا للتعذيب الوحشي، مصدر طبي يكشف مفاجأة في مقتل طفلين على يد والدهما بالمنوفية

المتهم الأب
المتهم الأب

كشف مصدر طبي سبب وفاة الطفلين اللذين لقيا حتفهما على يد والدهما بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا فى محافظة المنوفية مساء أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الطفل حسن محمد محروس 11 عاما، وشقيقته مريم  البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضا للتعذيب مما أدى لوفاتهما قبل نقلهما للمستشفى.

 

وأشار المصدر إلى أن آثار التعذيب تبدو واضحة على جميع أنحاء جسدي الطفل والطفلة، لافتا إلى أنهما يرقدان الآن داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قويسنا المركزى، انتظارا لقرار النيابة العامة.

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية

وحصلت فيتو على فيديو يوثق لحظة وصول والدة الطفلين اللذان لقيا حتفهما على يد والدهما إلى مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية بسبب الخلافات العائلية بينه وبين زوجته.

وتظهر والدة الطفلين في حالة انهيار تام داخل المستشفى حزنًا على ما حدث لطفليها، فيما تتواجد بجوارها بعض السيدات محاولين تهدئتها دون جدوى.

كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

 

وتجرد أب من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل نجليه بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

وحصلت فيتو على الصورة الأولى للأب المتهم بإنهاء حياة طفليه بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

 

تفاصيل قتل أب لطفليه بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام "م.م" بقتل نجليه  ولد “7 سنوات” وبنت “10 سنوات”.

وتبين من التحريات أن خلافات أسرية وراء ارتكابه الجريمة بعد عودة نجليه من كتاب القرية حيث يحرص الطفلين على حفظ القرآن الكريم.

 

وانتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث وتم التحفظ على الجثمانين،  وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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