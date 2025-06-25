أسعار ومواصفات سيارات أودي A5

استقبل السوق المصري سيارات آودي A5 بثلاث فئات تجهيزية مختلفة، وهي: Advanced وS-Line وأخيرًا الفئة الأعلى تجهيزًا S-Line Plus، حيث حصلت السيارات على تصميمات إلكترونية متطوِّرة ومحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة لترين.



أسعار سيارات أودي A5

أما عن الفئة السعرية لأودي A5 الجديدة لعام ٢٠٢٥، فجاءت بسعر مميّز يبدأ من 3,375,000 جنيه مصري.

جاء الجيل الثالث الأحدث مِن آودي A5 بتصميم هجومي، وخطوط الخارجية نالت النصيب الأكبر مِن التغييرات، لا سيما مع الاستعانة بشبك تهوئة أمامي أحادي جديد Singleframe أكثر نحافة يُزيّن المُقدّمة ومصابيح رئيسية متطورة فئة Matrix LED مع نظام آلي لغسيل المصابيح.

ولا يُمكن إغفال كذلك أقواس العجلات الواسعة والمصابيح الخلفية التي تتبنى تكنولوجيا OLED والفتحات الكبيرة بالصادم الأمامي، بخلاف مقابض الأبواب سوداء اللون والعجلات قياس 19 بوصة وضواغط الكبح Brake Calipers حمراء اللون، والمرايا الجانبية ذاتية التعتيم المجهَّزة بخاصيتي التدفئة والذاكرة، وغيرها مِن اللمسات.

التصاميم الخارجية لسيارات أودي A5

والتجهيزات الخارجية التي تتوافر بالفئات الأعلى تجهيزًا مِن آودي A5 الجديدة كليا، إلى جانب الخيارات المتنوّعة لطلاء الهيكل الخارجي التي يُمكن للعملاء الاختيار فيما بينها، يبلغ الطول العام للسيارة آودي A5 الأحدث 4829 ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع 1860 و1444 ملم على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول 2892 ملم. ومع هذه الأبعاد الكبيرة والاستعانة ببنية هيكلية جديدة متطوّرة من فئة Premium Platform Combustion.

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، نجدها تختلف في تصميمها بشكل كبير عن مقصورة الطراز السابق؛ فهي تتمتّع حاليًّا بتصميم متطوّر يغلب عليه طابع البساطة مِن دون تكلُّف، إلى جانب الاستعانة بمجموعة كبيرة من الأنظمة الإلكترونية والشاشات المتنوّعة. وبمجرد دخول السائق إلى المقصورة الداخلية تستقبله الجلود الفاخرة على أكثر من موضع، والأسطح التي تُغطيها الألياف الدقيقة، والتطريزات المميّزة، وأيضًا الزوائد الجذّابة سوداء اللون.

وعلى الصعيد التقني، هناك شاشة بانورامية منحنية تضم شاشة عالية الوضوح قياس 11.9 بوصات للوحة العدَّادات (Audi Virtual Cockpit Plus) وأخرى قياس 14.5 بوصات عاملة باللمس. وهناك كذلك الشاشة الزجاجية الأمامية المحسّنة التي تعرض المعلومات الحيوية Head-Up Display والشاشة الإضافية أمام الراكب الأمامي قياس 10.9 بوصات.

أنظمة السلامة والأمانة لسيارات أودي

وبالنسبة لتجهيزات السلامة والأمان، وفَّرت آودي باقة مميَّزة مِن تجهيزات السلامة والأمان وأيضًا الأنظمة الإلكترونية المساعدة للقيادة للسيارة آودي A5 الجديدة كليًّا، أبرزها الوسادات الهوائية الأمامية والجانبية-علوية (ستائر)، ومثبّت السرعة المتأقلم، ونظام محدّد السرعة يدويًّا، وكاميرا الرؤية المحيطية، بخلاف نظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure warning)، ونظام التحذير من مرور السيارات من الجهة الجانبية أثناء الخروج، وكذلك أنظمة التحذير مِن مرور السيارات في الجهة الأمامية والخلفية أثناء الخروج من أماكن اصطفاف السيارات (Front & Rear Cross Traffic Assist) ونظام لمراقبة سلوك السائق إذا ما شعر بالإعياء أثناء القيادة، ونظام مساعد الكبح عند الطوارئ في حال ظهور شخص فجأة أمام السيارة (Front Emergency Brak Assist)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، وأخيرًا نظام الحماية الاستباقية للركّاب في حال وقوع اصطدامات أمامية أو خلفية أو جانبية، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات السلامة الأخرى.

حصلت سيارات أودي السيدان A5 الجديدة مُحرِّك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين فئة TFSI. يولّد هذا المحرك القوي 196 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 340 نيوتن-متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات فئة S Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويُمكن اختراق الحاجز المئوي مِن السكون مع هذا المحرك في غضون 7.8 ثوانٍ فقط، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 246 كلم/ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.