اودي تطلق آودي Q6 e-tron Performance الكهربائية للمرة الأولى في مصر

أعلن الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر- عن إطلاق السيارة الكهربائية بالكامل آودي Q6 e-tron Performance حصريًّا بالسوق المصرية، تعتمد على تقنيات متطوِّرة صديقة للبيئة من دون التضحية بالأداء القوي أو مستويات الفخامة المعهودة من جانب آخر.



كانت آودي قد أزاحت الستار عن الموديل Q6 e-tron Performance للمرة الأولى في منتصف عام 2024 الماضي، بوصفه نسخة خلفية الدفع توفِّر طاقة أكثر كفاءة مِن الطراز آودي Q6 e-tron تستفيد الكروس أوفر الكهربائية المتطوِّرة من تصميم جريء يتضمَّن شبك التهوية الأحادي التقليدي Singleframe، وإن جاء مغلقًا بالكامل هذه المرة، إلى جانب مصابيح أمامية تتكوَّن من جزئين للمرة الأولى، مما يُضفي طلَّة عصرية جذَّابة على الوافد الكهربائي الجديد.

تتضمَّن Q6 e-tron Performance كذلك توقيع ضوئي رقمي Digital light signature على وحدات الإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية، مما يَسمح للأضواء أن تتغير بل وتتواصل بطريقة فعالة ومبتكرة مع مستخدمي الطريق الآخرين، الأمر الذي يعزِّز من مستويات السلامة والأمان بطريقة عصرية. ومن أبرز اللمسات التصميمية الأخرى يُمكن ذِكر المصابيح الأمامية المتطوِّرة فئة Matrix LED، ومصابيح خلفية تتبنى الجيل الثاني من تكنولوجيا OLED مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، وعروض ضوئية Projection light تنبعث مِن المرايا الجانبية، والسقف الزجاجي البانورامي، وضواغط الكبح الرياضية Brake calipers حمراء اللون، وكذلك العجلات الرياضية قياس 20 بوصة.



حصلت سيارة Q6 e-tron Performance، علي عدة شاشات رقمية تَعكس الهويّة التكنولوجية للكروس أوفر الكهربائية الجديدة، منها شاشة عالية الوضوح قياس11.9 بوصات للوحة العدَّادات (Audi Virtual Cockpit Plus) وأخرى قياس 14.5 بوصات على تابلوه الأدوات الوسطي، بخلاف الشاشة الزجاجية الأمامية التي تعرض المعلومات بالواقع المعزَّز Augmented Reality Head-Up Display وشاشة إضافية أمام الراكب الأمامي قياس 10.9 بوصات.

ومِن ضمن أبرز التجهيزات الفخمة المدعَّمة بالسيارة الكهربائية الجديدة، يُمكن ذكرُ مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، والمقاعد الأمامية الرياضية التي يمكن التحكُّم في وضعيتها كهربائيًّا مع خواص التدفئة والتهوية والذاكرة، ودعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات4-Way Lumbar Support بالمقاعد الأمامية، ونظام صوتي محيطي ثلاثي الأبعاد من فئة Bang & Olufsen مع سمَّاعات مدمجة في مساند الرأس، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات بنهايات مسطَّحة ومثبَّت عليها Paddle Shifters، إلى جانب مساند إراحة القدم والبدَّالات المصنوعة من الستانلس ستيل، ونظام الإضاءة الداخلي القابل للتعديل، وغيرها مِن التجهيزات المميَّزة الأخرى.



وفيما يخص تجهيزات السلامة والأمان، وفَّرت آودي باقة مميَّزة مِن تجهيزات السلامة والأمان وأيضًا الأنظمة الإلكترونية المساعدة للقيادة للسيارة Q6 e-tron Performance الجديدة كليًّا، أبرزها مثبت السرعة المتأقلم، ونظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure warning)، وأنظمة التحذير مِن مرور السيارات في الجهة الأمامية والخلفية أثناء الخروج من أماكن اصطفاف السيارات (Front & Rear Cross Traffic Assist)، إضافة إلى النظام الذي يساعد على تجنُّب العوائق عند الخروج من المنعطفات الحادة (Swerve Assist)، وذلك الذي يساعد على تجنُّب الاصطدام بالسيارات المقابلة بتفعيل الكبح (Front Turn Assist)، بخلاف مساعد الكبح عند الطوارئ في حال ظهور شخص فجأة أمام السيارة (Front Emergency Brak Assist)، ونظام الحماية الاستباقية للركّاب في حال وقوع اصطدامات أمامية أو خلفية أو جانبية، ونظام المراقبة لضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام Audi Drive Select، ونظام حماية المشاة، بخلاف الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات السلامة الأخرى.



وبالانتقال إلى نظام الدفع، تستعين Q6 e-tron Performance الجديدة كُلِيًّةً لعام 2025 بمحرك وحيد مثبّت على المحور الخلفي قادر على توليد 240 كيلوواط (327 حصانًا) مع أقصى عزم دوران يبلغ 485 نيوتن-متر. تَنطلق هذه الكروس أوفر الكهربائية الرياضية من السكون إلى سرعة 100 كيلو متر/ساعة في غضون 6.6ثوان، مع سرعة قصوى تُقدَّر ب210 كيلو متر/ساعة. وتوفِّر البطارية الكهربائية المصنوعة مِن أيونات الليثيوم بقدرة 100 كيلوواط/ساعة مدى سير يصل إلى 639 كيلو متر قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى، وهو أطول مدى سير في فئتها. ومع محطات الشحن السريع المناسبة، يمكنك إعادة شحن بطارية السيارة عالية الجهد وتوفير مدى سير يبلغ 260 كيلو متر في غضون 10 دقائق فقط، مما يمكِّنك من السفر بالسيارة لمسافات طويلة بسهولة ويسر.



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