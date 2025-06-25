قفص الطماطم بـ50 جنيها، أسعار الخضراوات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر (صور)

شهد سوق الجملة للخضراوات في مدينة 6 أكتوبر تباينًا واضحًا في الأسعار لمختلف الأصناف، حيث سجلت الطماطم أعلى الأسعار بينما حافظت بعض الأصناف على استقرارها النسبي.

الطماطم تتصدر قائمة الأسعار

سجلت الطماطم أعلى الأسعار في السوق اليوم حيث تراوحت من 50 إلى 100 جنيه للقفص الذي يصل وزنه ٢٥ كيلو.

فيما تراوحت أسعار البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، بينما سجلت الفاصوليا أسعارًا من 17 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الباذنجان والفلفل

شهدت الكوسة أسعارًا من 7 إلى 10 جنيهات، في حين تراوحت أسعار الخيار من 5 إلى 10 جنيهات.



سجل الباذنجان الأبيض سعرًا ثابتًا عند 2.5 جنيه، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي 3 جنيهات.



تراوحت أسعار الفلفل الرومي والحامي من 5 إلى 6 جنيهات لكل منهما، بينما سجل الفلفل الألوان أسعارًا من 7 إلى 10 جنيهات.

أما الفلفل الإسباني فكان الأقل سعرًا بتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.

بينما تراوح سعر البصل الأحمر من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الليمون والجزر

وسجل الجزر أسعارًا من 7 إلى 8 جنيهات، فيما تراوحت أسعار البطاطس من 6 إلى 8 جنيهات.

وترواح سعر الليمون من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو بسوق الجملة، ليشهد تراجعا كبيرا بعد أن سجل ارتفاعًا بالأسواق الشهر الماضي حيث كسر وقتها حاجز 100 جنيه للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.